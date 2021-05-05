"Барселона" оценила Неймара в 100 миллионов евро

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб оценивает форварда в 100 миллионов евро и готов продать нескольких игроков, чтобы набрать необходимую сумму. Впрочем, купить бразильца будет непросто, так как ПСЖ не собирается его продавать. Помочь каталонцам может тот факт, что контракт Неймара с парижанами истекает через год. Некоторые из игроков "Барселоны" готовы пойти на снижение зарплат, чтобы помочь клубу купить Неймара.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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