"Барселона" оценивает Мунира в 20 миллионов евро



"Барселона" готова расставаться с нападающим Муниром Эль-Хаддади, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не рассчитывает на футболиста в этом сезоне. Каталонцы готовы продать игрока за 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Рома", "Лестер", "Депортиво" и "Лас-Пальмас".

В минувшем сезоне 21-летний Эль-Хаддади выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 33 матча и забил 6 голов.

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