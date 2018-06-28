"Барселона" оценивает плюсы и минусы подписания Головина

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"Барселона" оценивает плюсы и минусы подписания ГоловинаКаталонская "Барселона" оценивает плюсы и минусы будущего возможного подписания полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям Marca, в стане "сине-гранатовых" практически не сомневаются в игровых способностях 22-летнего хавбека армейцев и считают, что он с легкостью сможет вписаться в игровые модели команды. К тому же "Барсу" прельщает не высокая трансферная стоимость футболиста. Однако беспокойство у каталонского гранда вызывают два факта: во-первых, россиянин не владеет ни английским, ни испанским языками, а во-вторых, ни один из его соотечественников, уехавших ранее в Европу, не смог оправдать возложенных на них ожиданий.

Напомним, Варга высказался о шансах Головина заиграть в АПЛ. | soccernews.ru

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