"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Мемфис Депай.

"Барселона", набрав 20 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 17 очками остался на 11-й позиции.

"Барселона" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)

Гол: Депай, 48 (с пенальти) - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Коутиньо, 70), Депай, Ахомаш (Эззальзули, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес (Морланес, 56), Дардер, Эррера (Димата, 78), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 78), де Томас, Пуадо (Меламед, 56).

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