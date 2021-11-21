"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма с пенальти забил Мемфис Депай.
"Барселона", набрав 20 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 17 очками остался на 11-й позиции.
"Барселона" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Депай, 48 (с пенальти) - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Коутиньо, 70), Депай, Ахомаш (Эззальзули, 46).
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес (Морланес, 56), Дардер, Эррера (Димата, 78), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 78), де Томас, Пуадо (Меламед, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14