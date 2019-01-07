"Барселона" одержала тяжелейшую победу над "Хетафе"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях обыграла "Хетафе" (2:1). Победу каталонскому клубу принесли голы Лионеля Месси и Луиса Суареса. У хозяев отличился Хайме Мата.

Благодаря этой победе "Барселона" упрочила лидерство в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков. "Хетафе" остался на седьмой позиции.

"Хетафе" – "Барселона" - 1:2 (1:2)

Голы: Месси, 20 - 0:1, Суарес, 39 - 0:2, Мата, 43 - 1:2

"Хетафе": Сория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье (Молина, 57), Арамбарри, Максимович, Портильо, Суарес, Анхель (Сайс, 74), Мата.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур, Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Дембеле, Месси, Суарес.

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