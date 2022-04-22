"Барселона" одержала тяжелую победу над "Реалом Сосьедад"

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"Барселона" одержала тяжелую победу над "Реалом Сосьедад"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Барселона", набрав 63 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 55 очками остался на шестой позиции.

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 11 - 0:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.

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