"Барселона" одержала тяжелую победу над "Реалом Сосьедад"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Барселона", набрав 63 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 55 очками остался на шестой позиции.
"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 11 - 0:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14