"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

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"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Валенсию" со счетом 3:1.

Победу каталонскому клубу принесли голы Ансу Фати, Мемфиса Депая и Филиппе Коутиньо. В составе гостей отличился Хосе Гайя.

"Барселона", набрав 15 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 12 очками осталась на девятой позиции.

"Барселона" – "Валенсия" - 3:1 (2:1)
Голы: Гайя, 5 - 0:1, Фати, 13 - 1:1, Депай, 41 (с пенальти) - 2:1, Коутиньо, 85 - 3:1

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Мингеса, 71), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 71), Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59).

"Валенсия": Силлессен, Фулькье (Муса, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Гедеш (Черышев, 75), Васс, Солер, Дуро (Маркос Андре, 59), Макси Гомес (Вальехо, 86). 

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Кого дружок и марионетка Лео Лапорта привёл?7 место стыд то какой!Это вам не чемпионство при Бартомеу!Только ради этого стоило слить предыдущее рук-во!Вискас Эль Барса!

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