"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Валенсию" со счетом 3:1.
Победу каталонскому клубу принесли голы Ансу Фати, Мемфиса Депая и Филиппе Коутиньо. В составе гостей отличился Хосе Гайя.
"Барселона", набрав 15 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 12 очками осталась на девятой позиции.
"Барселона" – "Валенсия" - 3:1 (2:1)
Голы: Гайя, 5 - 0:1, Фати, 13 - 1:1, Депай, 41 (с пенальти) - 2:1, Коутиньо, 85 - 3:1
"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Мингеса, 71), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 71), Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59).
"Валенсия": Силлессен, Фулькье (Муса, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Гедеш (Черышев, 75), Васс, Солер, Дуро (Маркос Андре, 59), Макси Гомес (Вальехо, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14