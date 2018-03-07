"Барселона" одолела "Эспаньол" и стала обладателем Суперкубка Каталонии

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"Барселона" одолела "Эспаньол" и стала обладателем Суперкубка Каталонии

В матче за Суперкубок Каталонии "Барселона" в серии пенальти победила "Эспаньол" и стала обладателем трофея.

"Барселона" – "Эспаньол" – 0:0, по пенальти 4:2

"Барселона": Силлессен, Видаль (Миранда, 75), Мина, Паленсия, Х. Куэнка (Костас, 62), Динь (Руис, 75), Гомеш, Аленья (Макгуэйн, 75), Д. Суарес (Ривера, 46), Дембеле, Алькасер.

"Эспаньол": Пау Лопес, Дидак (Педроса, 32), Налдо, Хави Лопес, Мелендо (А. Лопес, 69), Марк Рока, Эрмосо, Гранеро (Серхио Санчес, 52), Дардер, Хурадо, Пьятти.

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