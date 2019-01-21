"Барселона" одолела "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала победу над "Леганесом".

Победу каталонцам принесли голы Усмана Дембеле, Луиса Суареса и Лионеля Месси. Единственный гол за гостей забил Мартин Брэйтуэйт.

"Барселона" продолжает лидировать в Примере, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. "Леганес" остался на 14-м месте.

"Барселона" - "Леганес" 3:1

Голы: Дембеле, 32 - 1:0, Брэйтуэйт, 57 - 1:1, Суарес, 71 - 2:1, Месси, 90 - 3:1

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серхи Роберто, Вермален, Артур (Ракитич, 64), Бускетс, Коутиньо, Аленья (Месси, 64), Дембеле (Малком, 69), Суарес.

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Ресио, Микель Весга, Оскар Родригес, Ньом, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 78).

Предупреждения: Брэйтуэйт (8), Бускетс (12), Тарин (22), Омеруо (30), Аленья (54), Серхи Роберто (60).

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