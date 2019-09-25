"Барселона" одолела "Вильярреал" дома, но опять сыграла в паршивый футбол: разбираем матч 6 тура Ла Лиги

"Барселона" после болезненного поражения от "Гранады" нуждалась в реабилитации, поэтому на поединок с "Вильярреалом" в старте вышел Месси. Кроме того, Эрнесто Вальверде посадил на скамейку Де Йонга и Ракитича, вместо которых на поле появились Артур и Роберто. Семеду же перевели на правый фланг. "Вильярреал" своим составом не удивил, выпустив сильнейших исполнителей, доступных тренерскому штабу. "Барселона" сразу захватила инициативу и контроль над мячом, что вылилось в ряд угловых. После одного из них, в атаке вторым темпом на 2-й минуте, Месси получил закидушку на левый край штрафной и пробил с острого угла, попав в сетку – правда, только с внешней стороны. А вот корнер на 5-й минуте уже был голевым: Лео выполнил подачу на ближнюю стойку, а Гризманн, оторвавшись от Пенья, головой переправил мяч в ворота – "круглый снаряд" срикошетил от перекладины и влетел за шиворот Асенхо. "Вильярреал" ответил атакой, которую ударом со средней дистанции завершил Чуквуезе, но его накрыли.

"Барселона" продолжала контролировать ход поединка, не встречая никакого сопротивления со стороны соперника. Несколько подходов к штрафной "желтой субмарины" гостям удалось отбить, но на 15-й минуте в их ворота прилетел шедевральный выстрел Артура метров с 30-ти в левую девятку – 2:0. Через семь минут после этого "Вильярреал" мог получить и третий гол, но красивую комбинацию хозяев с выходом Гризманн один на один сорвал Асенхо, который опередил нападающего и первым завладел сферой. "Субмарине" до конца первой трети матча удалось огрызнуться лишь дальним, сильным, однако неточным ударом Онтивероса. На этом первый тайм, во многом, завершился. Единственными интересными событиями в последние 15 минут стали подозрения по поводу травмы Месси, который на некоторое время вышел за пределы поля с врачами. Ни "Барселона", ни "Вильярреал" не заостряли, поэтому гол Касорлы на на 44-й минуте откровенно удивил. Получилось очень красиво: Санти ворвался в "зону 14" и мощным выстрелом метров с 30-ти пробил под самую перекладину – 2:1! Тер Штеген мог бы и вытащить мяч, но каким-то чудом пролетел мимо.

На второй тайм Месси так и не вышел. Вместо него появился Дембеле, однако матч продолжил проходить в равной борьбе. В первые 15 минут "Вильярреал" выглядел даже острее: на 48-й тер Штегену пришлось спасать после удара Касорлы в касание из пределов штрафной, а Чуквуезе на 54-й сместился с правого фланга на линию штрафной и пробил с левой – мяч срезался с ноги. У "Барселоны" можно вспомнить разве что выход Суареса один на один, в котором Асенхо вышел победителем, а лайнсмен еще и заметил метровый офсайд. Ну, и слабый удар Луиса низом после прострела Дембеле, когда мяч покатился в руки голкиперу. В середине второго тайма почти ничего не происходило, хотя Эрнесто Вальверде бросил в бой Де Йонга. Ничего интереснее прострела Фирпо на него без замыкания на 72-й минуте при участии нидерландца и не произошло, а вот замена "Вильярреала" могла сработать на 69-й – Гомес прорвался на линию штрафной и мощно пробил в дальний угол, однако тер Штеген поймал мяч. Вот, в принципе, и все. К заключительному периоду поединка на поле почти ничего не происходило.

Матч стал веселее с выходом Фати, который на 78-й минуте сменил инертного Суареса. Уже через минуту новоиспеченный испанец прорвался в зону перед штрафной площадкой, обыгрался с Гризманном и пробил метров с 10-ти мимо правой девятки – правда, там был офсайд. Через минуту Ансуи выстрелил с линии штрафной, однако мяч разминулся с каркасом ворот на считанные сантиметры. Наконец, на 83-й минуте Фати мог стать героем матча, ворвавшись на левый край штрафной, кивнув Пенью и упав после контакта с ним – арбитр сначала назначил пенальти, однако быстро отменил решение. Действительно, 16-летний нападающий "рисовал". На 89-й все тот же испанец мог принести "Барсе" третий гол, заработав стандарт в метрах 20-ти от ворот "Вильярреала". Пике взялся выполнять удар, однако Асенхо в невероятном прыжке вытащил мяч из-под перекладины! Уже на последних секундах из пределов штрафной выстрелил Гризманн, но "круглый" пролетел над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "Барселоны". Таким образом, "блаугранас" набрали 10 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице. Вильярреал, имея в активе лишь 8 зачетных баллов, остался на восьмой строчке.

"Барселона" все еще не впечатляет

После поражения в прошлом туре, когда "Гранада" абсолютно по делу отвозила "Барселону" и забила два гола, каталонский публика требовала крови. В первую очередь, это выражалось в желании уволить Эрнесто Вальверде, но при невозможности выполнения этого требования прямо сейчас "Кулес" ожидали убедительный домашний разгром "Вильярреала". Футболисты, похоже, также настроились на избиение, однако огня в глазах "блаугранас" хватило на 15-30 минут. В общем, матч выглядел очень странно. "Барселона" доминировала в первой трети встречи, но забила два случайных гола – их суммарный xG составляет 0,35. Гризманну повезло попасть в щель с острого угла (еще и с рикошетом от перекладины), а удар Артура в 30 метрах произошел из-за появления огромного зоны в центре – в топ-матчах такой не дадут. После этого "блаугранас" остановились, неожиданно быстро потеряли Месси и перестали заострять до самого выхода Фати, но и "Вильярреал" удивил. Не создав ни одного нормального момента и забив чудо-гол из ничего в первом тайме, гости провели крайне убедительный второй тайм и проиграли.

"Барселона" должна была доказывать случайность провальных результатов на старте чемпионата, устроив "желтой субмарине" настоящее бомбардировки, но опять ровный поединок, в котором очередном середняка дали освоиться и продемонстрировать свой футбол. "Вильярреа"л даже перестрелял "Барселону" по количеству ударов (8:11), а суммарный xG встречи выглядит просто позорно (0,64 против 0,55). При этом хозяева крайне слабо выглядели во время прессинга: показатель PPDA у команды Вальверде, во-первых, слишком высокий (13,73, очень пассивное давление), а во-вторых – на толику выше показателя "Вильярреала" (12,89). И это в поединке, в котором каталонцы должны были уничтожить соперника! Этот матч как по сюжету, так и по статистике не продемонстрировал никакого улучшения в игре Барселоны. Подопечные Эрнесто Вальверде все так же позволяют середнякам демонстрировать свой футбол и все так же нестабильно давят на соперника – после отрезков мощного футбола наступают длинные неубедительны паузы. В матче с "Вильярреалом" она растянулась примерно на час, хотя это далеко не самый сильный соперник Ла Лиги на старте сезона. Кризис продолжается.

Снова Месси, снова травма!

Невероятно, но Лионель до сих пор не сыграл ни одного полного матча за "Барселону" в новом сезоне. Легендарный аргентинец пропустил турне "блаугранас" по США и первые четыре тура Ла Лиги, вышел на 30 минут в ЛЧ и на тайм в "Гранаде" – все из-за травмы икроножной мышцы правой ноги. В матче с "Вильярреалом" Месси впервые появился в основе и успел оформить ассист с углового, но уже на 30-й минуте присел за пределами поля с врачами. В перерыве его сменил Дембеле. Особенно настораживает тот факт, что это точно не рецидив – Лео забил мышцу левого бедра. Это не так страшно, ведь рецидивы всегда более неприятные. Лионелю уже 32 года, а это уже болезненно сказывается на скоростных показателям; что будет после простоев в лазарете, которые становятся все длиннее – вопрос. Уже сейчас заметно, что Месси слабо влияет на игру, а чисто визуально кажется, что он даже потолстел. Интересно, что его друг Суарес страдает от тех же проблем – почтенный возраст, травматичность и пассивность на старте чемпионата. Остается надеяться, что весь этот кошмар очень скоро завершится, и Месси снова поведет "Барселону" к новым триумфов. В конце концов, у Лео были повреждения и похуже!