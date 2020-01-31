"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека

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"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека

"Барселона" приобрела хавбека "Палмейраса" Матеуса Фернандеса.

Как сообщает сайт клуба, 21-летний бразилец присоединится к команде летом 2020 года. Стоимость трансфера составила 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что соглашение футболиста с клубом будет рассчитано на пять лет.

В 2019 году Фернандес провел за "Палмейрас" 11 матчей и забил один гол.

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