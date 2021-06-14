"Барселона" огласила цену на Умтити

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"Барселона" огласила цену на Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Барселона" готова продать этим летом центрального защитника Самюэля Умтити, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассчитывают выручить за француза хотя бы 5-10 миллионов евро.

При этом 27-летний футболист не хочет менять команду, но его мнение клубом учитываться не будет.

В минувшем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 16 матчей. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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