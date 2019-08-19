"Барселона" огласила финансовые детали перехода Коутиньо в "Баварию"

"Барселона" на своём сайте опубликовала официальную информацию касательно перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в "Баварию".

В частности, "сине-гранатовые" раскрыли финансовые детали сделки. Как и сообщалось ранее, мюнхенский клуб арендовал бразильца на год за 8,5 миллионов евро с опцией выкупа за 120 миллионов.

Напомним, что сегодня "Бавария" провела презентацию звёздного новичка.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "блауграной" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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