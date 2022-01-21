"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати
Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен
Стал известен окончательный диагноз испанского нападающего "Барселоны" Ансу Фати, который травмировался в матче против "Атлетика" Бильбао (2:3) в рамках 1\8 финала Кубка Короля.
"Тесты, проведенные в пятницу у игрока первой команды Ансу Фати, подтвердили, что у него травма проксимального сухожилия бицепса бедренной кости левой ноги. В ближайшие дни будет принято решение о лечении", - говорится в заявлении пресс-службы каталонского клуба.
Журналист Хави Мигель добавляет некоторые детали: "Клуб рекомендует сделать операцию.
Игрок должен принять решение в ближайшие несколько дней. Он может выбыть на 3 месяца. В клубе начались дебаты, чтобы решить, перенесет ли Ансу Фати операцию, чтобы решить проблемы с бедренным бицепсом левой ноги.
И врачи, и тренерский штаб за то, чтобы игрок подвергся вмешательству, чтобы окончательно закрыть кран мышечных рецидивов, от которых он страдает в этом сезоне. Окончательное решение будет принято после встречи с игроком и его родителями.
Тесты, которые он прошел сегодня днем, подтвердили далеко зашедший разрыв подколенного сухожилия на левой ноге, с разрывом в том же рубце, что и предыдущая травма.
Примерный прогноз составлял от 6 до 8 недель, но без операции никто не может гарантировать, что в будущем не будет очередных рецидивов.
Клуб считает, что лучше всего сделать окончательную перезагрузку и положить конец этому настоящему кровопусканию, чтобы избежать попадания в трудноразрешимую петлю".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14