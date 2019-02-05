"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
"Барселона" определилась с составом игроков, которые будут вызваны на матч с "Реалом" в Кубке Испании.
На данный момент известно, что в списке заявлено 19 футболистов, однако этот состав не окончателен.
Стоит отметить, что аргентинский нападающий Лионель Месси в числе вызванных игроков.
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15