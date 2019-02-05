"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

Теги реал мадридбарселона

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

"Барселона" определилась с составом игроков, которые будут вызваны на матч с "Реалом" в Кубке Испании.

На данный момент известно, что в списке заявлено 19 футболистов, однако этот состав не окончателен. 

Стоит отметить, что аргентинский нападающий Лионель Месси в числе вызванных игроков. 

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". 

Не пропустите: Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"| http://soccernews.ru

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