"Барселона" огласила состав на битву с "Севильей" в Примере
Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на матч 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 23 февраля.
Стоит отметить, что в список не попал зимний новичок каталонского клуба Кевин-Принс Боатенг.
Заявка каталонцев выглядит следующим образом:
вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья.
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити
полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья
нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком
Матч "Севилья" - "Барселона" состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и начнется в 18:15 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|25
|19