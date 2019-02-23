"Барселона" огласила состав на битву с "Севильей" в Примере

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на матч 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 23 февраля.

Стоит отметить, что в список не попал зимний новичок каталонского клуба Кевин-Принс Боатенг.

Заявка каталонцев выглядит следующим образом:

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья.

защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити

полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья

нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и начнется в 18:15 мск.

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