"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

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"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста обнаружен надрыв мыщцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока составят от трех до четырех недель. Эту травму он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (5:1).

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

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"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

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