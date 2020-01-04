"Барселона" огласила заявку на дерби с "Эспаньолом"

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"Барселона" огласила заявку на дерби с "Эспаньолом"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 19-го тура Примеры против "Эспаньола".

Вратари: Нето, Иньяки Пенья;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати.

Напомним, что матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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