"Барселона" огласила заявку на матч Кубка Испании с "Реалом"

Теги реал мадридбарселонаэрнесто вальверде

"Барселона" огласила заявку на матч Кубка Испании с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Иньяки Пенья;

Защитники: Жерар Пике, Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Нелсон Семеду, Серхи Роберто, Жорди Альба;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Артур Мело, Филиппе Коутиньо;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

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