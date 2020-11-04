"Барселона" огласила заявку на матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман огласил список из 21 футболиста, которые могут принять участие в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

В список попал немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген, восстановившийся после травмы, из-за которой он пропустит начало сезона.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

защитники: Дест, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Фирпо.

полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкау, де Йонг.

нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Месси, Дембеле.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится сегодня, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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