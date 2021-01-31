"Барселона" огласила заявку на матч с "Атлетиком"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман огласил список из 22 футболистов, которые попали в заявку на матч 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао.

Стоит отметить, что в заявку попал защитник Серхи Роберто, который пропустил более двух месяцев из-за травмы.

Заявка "Барселоны" на матч с "Атлетиком" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Нету, Тенас.

защитники: Араухо, Лангле, Альба, Роберто, Фирпо, Умтити, Мингеса, Мориба.

полузащитники: Пьянич, Пуч, Педри, Матеус, Де Йонг, де ла Фуэнте.

нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Тринкау.

Матч "Барселона" — "Атлетик" состоится сегодня, 31 января, и начнется в 23:00 мск.

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