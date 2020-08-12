"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен огласил заявку команды на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией".

В заявку попал лидер каталонского клуба Лионель Месси, который получил повреждение в матче 1/8 финала с "Наполи" (3:1).

Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья

защитники: Лангле, Семеду, Пике, Альба, Фирпо, Араухо, Мингеса

полузащитники: Ракитич, де Йонг, Видаль, Пуч, де ла Фуэнте, Бускетс, Рейс, Хандро

нападающие: Месси, Суарес, Фати, Мончу, Дембеле, Гризманн, Брейтуэйт

Матч "Барселона" - "Бавария" состоится 14 августа.

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