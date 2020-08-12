"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен огласил заявку команды на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией".
В заявку попал лидер каталонского клуба Лионель Месси, который получил повреждение в матче 1/8 финала с "Наполи" (3:1).
Полностью заявка "Барселоны" выглядит так:
вратари: тер Штеген, Нето, Пенья
защитники: Лангле, Семеду, Пике, Альба, Фирпо, Араухо, Мингеса
полузащитники: Ракитич, де Йонг, Видаль, Пуч, де ла Фуэнте, Бускетс, Рейс, Хандро
нападающие: Месси, Суарес, Фати, Мончу, Дембеле, Гризманн, Брейтуэйт
Матч "Барселона" - "Бавария" состоится 14 августа.
Не пропустите: Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
главное
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5
-
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой
Лента новостей
-
Один из лидеров "Баварии" может пропустить матч с "Барселоной"
-
В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды
-
Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
-
"Спартак" объявил об уходе главного врача команды
-
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
1
Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста
-
"Вильярреал" подписал бывшего хавбека "Арсенала"
-
"Вильярреал" оригинально объявил о переходе воспитанника "Реала"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Тьяго Алькантары
-
"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра
-
ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5
-
"Интер" договорился о контракте с "новым Пирло"
-
"Рубин" не будет сниматься с чемпионата России из-за судейства
-
1
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"
-
2
Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой
-
Гильерме высказался об эпизоде с падением Игнатьева в штрафной "Локомотива"
-
"Спартак" нацелился на французского опорника
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4