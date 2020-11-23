"Барселона" огласила заявку на матч с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Рональдом Куманом огласил заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

По разным причинам поединок пропустят защитники Жерар Пике, Серхи Роберто, Рональд Араухо и Самуэль Умтити, полузащитники Серхио Бускетс и Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси и Ансу Фати.

Заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

защитники: Дест, Альба, Лангле, Фирпо, Мингеса.

полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Фернандес,

нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Дембеле, Тринкау, де ла Фуэнте.

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится завтра, 24 ноября.

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