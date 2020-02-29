"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"

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"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на матч 26-го тура Примеры против мадридского "Реала".

В состав "сине-гранатовых" вошли Марк-Андре тер Штеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Лионель Месси, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Мартин Брэйтуэйт, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Алекс Кольядо и Ансу Фати.

Второе Эль Класико текущего сезона состоится в воскресенье, 1 марта, в 23:00 по московскому времени.

Первый матч между "Барсой" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей.

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