"Барселона" огласила заявку на матч с "Ромой"

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"Барселона" огласила заявку на матч с "Ромой"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

Вратари: тер ШтегенСиллессен.

Защитники: СемедуПикеАльбаРобертоУмтитиВермален.

Полузащитники: РакитичБускетсИньестаД. СуаресПаулиньоГомес.

Нападающие: Л. СуаресМессиДембелеАлькасер.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru

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