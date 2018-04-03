"Барселона" огласила заявку на матч с "Ромой"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Вермален.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Паулиньо, Гомес.

Нападающие: Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru