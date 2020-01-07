"Барселона" огласила заявку на Суперкубок Испании. Три основных игрока пропустят турнир

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды для участия в матчах Суперкубка Испании.

Всего в Саудовскую Аравию отправятся 24 футболиста. Среди них нет вратаря Марка-Андре тер Штегена, полузащитника Артура и вингера Усмана Дембеле. Все они травмированы.

Вратари: Нето, Иньяки Пенья, Тенас;

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серджи Роберто, де Йонг, Видаль, Карлес Перес, Пуч, Фати, Кольядо;

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.

Напомним, что 9 января "Барса" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Суперкубка. В случае победы команда Эрнесто Вальверде встретится с "Реалом" или "Валенсией".

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