"Барселона" огласила заявку на турне по Японии, Месси и Суарес - вне состава

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на предсезонное турне, которое пройдёт в Японии.

В Азию отправляются 26 футболистов, среди которых нет форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые получили дополнительный отпуск в связи с участием в Кубке Америки-2019.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Араухо, Гиллем Хайме;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Рафинья Алькантара, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Ориоль Бускетс, Мончу, Алекс Кольядо, Рики Пуч;

Нападающие: Усман Дембеле, Малком, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Хироки Абэ.

В Японии "Барса" проведёт два товарищеских матча - против "Челси" (23 июля) и "Виссел Кобе" (27 июля).

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