"Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода Неймара

Теги барселонамонакопсжнеймаркилиан мбаппемарко верратти

"Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода НеймараКаталонская "Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода своего форварда Неймара.

Как информирует Daily Mail, если бразилец в итоге таки покинет вице-чемпионов Испании, "сине-гранатовые" обратят свой взор на двух звезд французской Лиги 1 - 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе из "Монако" и 24-летнего полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Напомним, Вальверде заинтересован в приобретении топового нападающего. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

НАхуйс Мбаппе лучше ГРИЗМАНА ИЛИ ДИБАЛУ!

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов