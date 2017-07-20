"Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода Неймара

Каталонская "Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода своего форварда Неймара.

Как информирует Daily Mail, если бразилец в итоге таки покинет вице-чемпионов Испании, "сине-гранатовые" обратят свой взор на двух звезд французской Лиги 1 - 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе из "Монако" и 24-летнего полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Напомним, Вальверде заинтересован в приобретении топового нападающего. | soccernews.ru