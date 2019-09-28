"Барселона" оказалась сильнее "Хетафе". Это первая гостевая победа каталонцев в сезоне
В рамках седьмого тура Примеры "Барселона" на выезде обыграла "Хетафе" со счётом 2:0. Это первая гостевая победа каталонцев в сезоне 2019/20.
В конце первого тайма отличился Луис Суарес, а практически сразу же после перерыва свой дебютный гол в составе "сине-гранатовых" забил левый защитник Хуниор Фирпо.
Набрав три очка, "блауграна" вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата, но некоторые конкуренты ещё не провели свои игры.
"Хетафе" – "Барселона" - 0:2
Голы: Суарес, 41 - 0:1, Фирпо, 49 - 0:2.
"Хетафе": Сория, Джене, Ньом (Кенеди, 46), Бруно Гонсалес, Кукурелья, Джейсон (Портильо, 72), Арамбарри, Максимович, Суарес, Анхель Родригес, Мата (Молина, 58).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Фирпо, Пике, Серхи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Ракитич, 80), Карлес Перес (Тодибо, 86), Суарес, Гризманн (Семеду, 75).
Удаление: Лангле (82).
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|6
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|6
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|7
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