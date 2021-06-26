"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта
В "Барселоне" обеспокоены тем, что новое соглашение с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси до сих пор не подписано.
По информации BBC, руководство каталонского клуба намерено оказать давление на футболиста, чтобы он продлил контракт до конца июня. В противном случае звёздный аргентинец официально станет свободным агентом.
Пролонгация сотрудничества с 34-летним нападающим - абсолютный приоритет "сине-гранатовых". Вариант с уходом главной звезды уже никто не рассматривает.
Месси является воспитанником "Барсы", он находится в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14