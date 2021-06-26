"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта

Фото инстаграм Лионеля Месси

В "Барселоне" обеспокоены тем, что новое соглашение с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси до сих пор не подписано.

По информации BBC, руководство каталонского клуба намерено оказать давление на футболиста, чтобы он продлил контракт до конца июня. В противном случае звёздный аргентинец официально станет свободным агентом.

Пролонгация сотрудничества с 34-летним нападающим - абсолютный приоритет "сине-гранатовых". Вариант с уходом главной звезды уже никто не рассматривает.

Месси является воспитанником "Барсы", он находится в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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