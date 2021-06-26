"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта

6 Теги барселоналионель месси

"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта

Фото инстаграм Лионеля Месси

В "Барселоне" обеспокоены тем, что новое соглашение с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси до сих пор не подписано.

По информации BBC, руководство каталонского клуба намерено оказать давление на футболиста, чтобы он продлил контракт до конца июня. В противном случае звёздный аргентинец официально станет свободным агентом.

Пролонгация сотрудничества с 34-летним нападающим - абсолютный приоритет "сине-гранатовых". Вариант с уходом главной звезды уже никто не рассматривает.

Месси является воспитанником "Барсы", он находится в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Не пропустите: "Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

У тебя их и нет ... Не примазывайся к чужим рекордам , холуй бандеровский ... Хе-хе ...

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Напугали ежа голой жопой ))))))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

не очкуй, из надежных источников известно, что под шумок инвалиду подкинут еще один ЗМ

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

сколько подкинут, не твоего заднеприводного ума дело. Только я и Месси на этой планете главные претенденты на этот приз, потому что мы лучшие!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты не претендент, ты необразованное хамло ... Хе-хе ...

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Если бы я был хамло, то у меня бы не было 300 миллионов подписчиков в инстаграм !

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"

"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов