"Барселона" оказывает давление на Турана

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран подвергается давлению со стороны руководства клуба.

Источник сообщает, что боссы каталонцев намерены заставить турка перейти в другой клуб.

Дело в том, что испанский гранд хочет приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти, ради которого "Барселона" готова расстаться с Тураном.

В прошлом сезоне Туран сыграл в чемпионате Испании в 18-ти матчах, в которых забил три гола и отдал три голевых паса.

Читайте: Туран не перейдёт в "Бешикташ" | http://soccernews.ru