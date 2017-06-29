"Барселона" оказывает давление на Турана

Теги арда туранбарселона

"Барселона" оказывает давление на ТуранаПолузащитник "Барселоны" Арда Туран подвергается давлению со стороны руководства клуба.

Источник сообщает, что боссы каталонцев намерены заставить турка перейти в другой клуб.

Дело в том, что испанский гранд  хочет приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти, ради которого "Барселона" готова расстаться с Тураном.

В прошлом сезоне Туран сыграл в чемпионате Испании в 18-ти матчах, в которых забил три гола и отдал три голевых паса.

Читайте: Туран не перейдёт в "Бешикташ" | http://soccernews.ru

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