"Барселона" окончательно определилась с будущим Кумана

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"Барселона" окончательно определилась с будущим Кумана

Фото Football Espana

Руководство "Барселоны" приняло финальное решение о будущем главного тренера команды Рональда Кумана.

По информации Sport.es, президент "блауграны" Жоан Лапорта намерен продолжить сотрудничество с голландским наставником.

Руководителя каталонского клуба убедил в целесообразности сохранения Кумана финал Кубка Испании, выигранный у "Атлетика" из Бильбао со счётом 4:0.

Напомним, что экс-тренер сборной Нидерландов возглавляет "Барсу" с августа 2020 года. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца следующего сезона.

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