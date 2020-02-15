"Барселона" окончательно отказалась от покупки Виллиана Жозе

Трансфер нападающего "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе в "Барселону" не состоится, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" окончательно отвергли кандидатуру бразильца из-за отсутствия у него гражданства одной из стран ЕС.

Вакантное место легионера каталонский клуб оставил для форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, которого могут купить летом.

Между тем, в шорт-листе "Барсы" на усиление атаки вне трансферного окна остались только четверо - это Анхель Родригес из "Хетафе", Лукас Перес из "Алавеса", Лорен Морон из "Бетиса" и ещё один неназванный игрок.

Не пропустите: Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе". | http://soccernews.ru