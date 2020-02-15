"Барселона" окончательно отказалась от покупки Виллиана Жозе

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"Барселона" окончательно отказалась от покупки Виллиана Жозе

Трансфер нападающего "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе в "Барселону" не состоится, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" окончательно отвергли кандидатуру бразильца из-за отсутствия у него гражданства одной из стран ЕС.

Вакантное место легионера каталонский клуб оставил для форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, которого могут купить летом.

Между тем, в шорт-листе "Барсы" на усиление атаки вне трансферного окна остались только четверо - это Анхель Родригес из "Хетафе", Лукас Перес из "Алавеса", Лорен Морон из "Бетиса" и ещё один неназванный игрок.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что это? Очередное Ла Масийское дарование? Чего у Барсы не отнять, так это умение выпускать таких вот талантов как Мартинес, Гризманн, Суарес, Дембеле, Альба, Артур, Коутиньо и т.д. Пока хваленый Реал тратит миллиарды, Барса своей школой собирает чашки ЛЧ! Учитесь господа! Весной очередной требл! Visca el Barca!

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