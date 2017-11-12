"Барселона" опасается, что ПСЖ может перехватить их две главные трансферные цели

В каталонской "Барселоне" опасаются, что французский ПСЖ может перехватить их две главные трансферные цели.

Так, по сведениям AS, в стане "сине-гранатовых" считают, что парижане могут заполучить не только полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, но и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, если следующим летом расстанутся с Эдинсоном Кавани.

Напомним, руководство ПСЖ было поражено поведением Неймара. | soccernews.ru