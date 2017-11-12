"Барселона" опасается, что ПСЖ может перехватить их две главные трансферные цели

Теги псжэдинсон кавани барселонаатлетико мадридантуан гризманнливерпулькоутиньо

"Барселона" опасается, что ПСЖ может перехватить их две главные трансферные целиВ каталонской "Барселоне" опасаются, что французский ПСЖ может перехватить их две главные трансферные цели.

Так, по сведениям AS, в стане "сине-гранатовых" считают, что парижане могут заполучить не только полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, но и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, если следующим летом расстанутся с Эдинсоном Кавани.

Напомним, руководство ПСЖ было поражено поведением Неймара. | soccernews.ru

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