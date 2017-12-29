"Барселона" опасается, что Умтити уедет в АПЛ

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити может покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба опасается, что футболиста могут переманить в Премьер-лигу. Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро и ее с легкостью могут заплатить английские топ-клубы. Интерес к нему проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 24-летний Умтити провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Интер" претендует на вингера "Барселоны". | http://soccernews.ru