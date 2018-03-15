"Барселона" опасается перехода Иньесты в китайский клуб

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"Барселона" опасается перехода Иньесты в китайский клуб
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Китай по окончании этого сезона, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба практически не сомневается в уходе игрока, но не будет его удерживать. 

Ранее сообщалось, что "Тянцзинь Цюаньцзянь" готов платить 33-летнего Иньесте 35 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой Иньесте. | http://soccernews.ru

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