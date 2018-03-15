"Барселона" опасается перехода Иньесты в китайский клуб
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Китай по окончании этого сезона, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба практически не сомневается в уходе игрока, но не будет его удерживать.
Ранее сообщалось, что "Тянцзинь Цюаньцзянь" готов платить 33-летнего Иньесте 35 миллионов евро в год.
Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой Иньесте. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|28
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|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
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|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|28
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Атлетик Бильбао
|28
|35
|13
|Эспаньол
|28
|35
|14
|Реал Сосьедад
|28
|33
|15
|Леганес
|28
|33
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|28
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
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|Малага
|28
|13