"Барселона" опасается потери Силлессена

Каталонская "Барселона" опасается потери в зимнее трансферное окно своего голкипера Яспера Силлессена, информирует football.fr.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" желают сохранить 29-летнего вратаря в своих рядах, однако боятся, что уже в январе футболист может затребовать своей продажи ввиду отсутствия у него регулярной игровой практики.

В текущем сезоне Силлессен на поле в составе "Барсы" еще не появлялся. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, вышел трейлер к фильму о "Барселоне" Гвардиолы. | soccernews.ru