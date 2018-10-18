"Барселона" опасается потери Силлессена

Теги барселонаяспер силлессен

"Барселона" опасается потери СиллессенаКаталонская "Барселона" опасается потери в зимнее трансферное окно своего голкипера Яспера Силлессена, информирует football.fr.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" желают сохранить 29-летнего вратаря в своих рядах, однако боятся, что уже в январе футболист может затребовать своей продажи ввиду отсутствия у него регулярной игровой практики.

В текущем сезоне Силлессен на поле в составе "Барсы" еще не появлялся. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, вышел трейлер к фильму о "Барселоне" Гвардиолы. | soccernews.ru

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