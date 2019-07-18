"Барселона" опасается травматичности Неймара
"Барселона" может передумать возвращать Неймара из ПСЖ.
По сведениям AS, в каталонском клубе опасаются травматичности бразильца. Напомним, что ранее у футболиста были проблемы с пятой плюсневой костью.
Отмечается, что "Барселона" консультировалась с врачами и те подтвердили, что Неймара может беспокоить псевдоартроз перелома кости.
В таком случае Неймару нужно будет провести операцию и вставить трансплантат.
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
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|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32