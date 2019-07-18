"Барселона" опасается травматичности Неймара

"Барселона" может передумать возвращать Неймара из ПСЖ.

По сведениям AS, в каталонском клубе опасаются травматичности бразильца. Напомним, что ранее у футболиста были проблемы с пятой плюсневой костью.

Отмечается, что "Барселона" консультировалась с врачами и те подтвердили, что Неймара может беспокоить псевдоартроз перелома кости.

В таком случае Неймару нужно будет провести операцию и вставить трансплантат.

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