"Барселона" опасается за будущее Ракитича

"Барселона" опасается, что хавбек Иван Ракитич может уйти из клуба следующим летом.

Как сообщает Football Espana, представители игрока не сильно спешат начинать переговоры с клубом о новом соглашении. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Ракитичу проявляют "Интер", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на счету хорвата четыре гола и шесть ассистов в 33 матчах.

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