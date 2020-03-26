"Барселона" опередила "Ливерпуль" и "Атлетико" в гонке за бразильским талантом

"Барселона" выиграла борьбу за вингера "Сан-Паулу" Густаво Майю, сообщает Marca.

По сведениям издания, помимо "сине-гранатовых" на бразильского таланта претендовали "Ливерпуль" и "Атлетико".

Решающим фактором стало желание самого футболиста перебраться на "Камп Ноу".

Ранее сообщалось, что за 70 процентов экономических прав на Майю "Барса" заплатит 4,5 миллиона евро.

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