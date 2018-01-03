"Барселона" опередила "Реал" по доходам от ТВ за прошлый сезон в Ла Лиге

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"Барселона" опередила "Реал" по доходам от ТВ за прошлый сезон в Ла ЛигеКаталонская "Барселона" опередила мадридский "Реал" по объемам доходов, полученных от телевизионных прав за прошлый сезон в Ла Лиге.

Так, по сведениям SBS News, "сине-гранатовые" получили 146,2 миллиона евро, что на 6,2 миллиона евро больше, нежели заработал королевский клуб и на 47,2 миллиона, нежели было перечислено на счета "Атлетико". Лидерство каталонского гранда по этому показателю объясняется тем, что доходы перераспределяются между клубами в соответствии с продемонстрированными ими результатами в чемпионате за последние пять сезонов.

Напомним, Умтити сообщил "Барселоне" о принятом им решении по своему будущему. | soccernews.ru

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3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
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