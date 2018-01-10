"Барселона" опередила "Реал" по трансферным затратам в ходе одного сезона

"Барселона" побила трансферный рекорд "Реала" по расходам на новых футболистов в течение одного сезона.

Каталонский клуб приобрел Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо, потратив на них 312 миллионов евро.

Прежний испанский рекорд принадлежал "Реалу", который в 2009 году заплатил 257 миллионов евро за Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

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