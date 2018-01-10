"Барселона" опередила "Реал" по трансферным затратам в ходе одного сезона

Теги реал мадридбарселона

"Барселона" опередила "Реал" по трансферным затратам в ходе одного сезона

"Барселона" побила трансферный рекорд "Реала" по расходам на новых футболистов в течение одного сезона.

Каталонский клуб приобрел Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо, потратив на них 312 миллионов евро.

Прежний испанский рекорд принадлежал "Реалу", который в 2009 году заплатил 257 миллионов евро за Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Не пропустите: Хави: "Реал" не играет так же красиво, как "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов