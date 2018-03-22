"Барселона" опережает "Реал" в борьбе за Алабу

Как информирует испанская пресса, каталонская "Барселона" опережает мадридский "Реал" в борьбе за защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Сообщается, что пока ни "сине-гранатовые", ни "сливочные" не делали предложений чемпионам Германии по их 25-летнему беку. Однако в переговорах с самим австрийцем больших успехов достиг как раз каталонский гранд.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Барселона" попытается сохранить Иньесту. | soccernews.ru