"Барселона" опозорилась в домашнем матче с "Осасуной"

2 Теги барселонаосасуна

"Барселона" опозорилась в домашнем матче с "Осасуной"

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" . В первом тайме счет открыл Хосе Арнаис, во второй половине равновесие восстановил Лионель Месси, но в компенсированное время победу гостям принес Роберто Торрес.

"Барселона" – "Осасуна" - 1:2 (0:1)
Голы: Арнаис, 15 - 0:1, Месси, 62 - 1:1, Торрес, 90+4 - 1:2

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Семеду (Видаль, 59), Лангле, Серджи Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуч, Фати, Пике, Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

О-хо-хо ... Ахаха ... Отлично !

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lesnovsky

Так ты ж называл себя болельщиком Барсы... Нет, все видят, что ты просто ЧМО... О-хо-хо...Ахаха...

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