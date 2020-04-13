"Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару
"Барселона" проявляет интерес к французскому нападающему мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, французский футболист является альтернативной целью для каталонского клуба на тот случай, если не удается купить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса и нападающего ПСЖ Неймара. Сумма трансфера Комана может составить 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июля 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16