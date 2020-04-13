"Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару

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"Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару

"Барселона" проявляет интерес к французскому нападающему мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, французский футболист является альтернативной целью для каталонского клуба на тот случай, если не удается купить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса и нападающего ПСЖ Неймара. Сумма трансфера Комана может составить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июля 2023 года.

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