"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ

Теги барселонаусман дембелемохамед салахантуан гризманнливерпульатлетико мадрид

"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛКаталонская "Барселона" определила альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который стал для нее главной летней трансферной целью, звезду английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае срыва переговоров по 27-летнему нападающему "матрасников", "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. За египтянина каталонский гранд будет готов предложить "кругленькую" сумму и своего вингера Усмана Дембеле.

Напомним, Гризманн изменил решение по своему будущему. | soccernews.ru

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