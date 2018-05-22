"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ

Каталонская "Барселона" определила альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который стал для нее главной летней трансферной целью, звезду английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае срыва переговоров по 27-летнему нападающему "матрасников", "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. За египтянина каталонский гранд будет готов предложить "кругленькую" сумму и своего вингера Усмана Дембеле.

Напомним, Гризманн изменил решение по своему будущему. | soccernews.ru