"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ

Каталонская "Барселона" может изменить свои трансферные приоритеты на ближайшее лето, информирует sport.es.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" уже появились первые сомнения относительно возможности подписания своей главной трансферной цели - форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Поэтому в клубе уже определили альтернативой французу полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, приобрести которого каталонский гранд будет готов, если ему таки не удастся заполучить 27-летнего нападающего "матрасников".

Напомним, "Барселона" планирует выручить 135 миллионов евро с продажи пятерых игроков. | soccernews.ru