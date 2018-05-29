"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ

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"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛКаталонская "Барселона" может изменить свои трансферные приоритеты на ближайшее лето, информирует sport.es.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" уже появились первые сомнения относительно возможности подписания своей главной трансферной цели - форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Поэтому в клубе уже определили альтернативой французу полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, приобрести которого каталонский гранд будет готов, если ему таки не удастся заполучить 27-летнего нападающего "матрасников".

Напомним, "Барселона" планирует выручить 135 миллионов евро с продажи пятерых игроков. | soccernews.ru

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