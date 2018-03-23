"Барселона" определила альтернативу Гризманну
Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который ближайшим летом будет главной трансферной целью для клуба.
Так, по сведениям испанской прессы, в случае срыва переговоров по будущему переходу 27-летнего нападающего "матрасников", "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать лидера атак туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.
Напомним, "Атлетико" предложил Гризманну новый контракт на 20 миллионов евро в год. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Ибрагимович шикарно поприветствовал Лос-Анджелес
-
Австрия - Словения - 3:0, Шотландия - Коста-Рика - 0:1 (обзоры)
-
Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)
-
Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией
-
В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах
-
Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России
-
Португалия - Египет - 2:1 (обзор)
-
Франция – Колумбия - 2:3 (обзор)
-
Хедира получил травму
-
Виллиан рассказал, кто ему запомнился в составе сборной России
-
Германия – Испания - 1:1 (обзор)
-
Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)
-
Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии
-
Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)
-
Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей
-
В равной игре Германия и Испания заключили мир
-
Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды
-
Аргентина без Месси разобралась с Италией на "Этихаде"
-
Сербия в товарищеском матче уступила Марокко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14