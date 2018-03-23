"Барселона" определила альтернативу Гризманну

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который ближайшим летом будет главной трансферной целью для клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае срыва переговоров по будущему переходу 27-летнего нападающего "матрасников", "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать лидера атак туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Напомним, "Атлетико" предложил Гризманну новый контракт на 20 миллионов евро в год. | soccernews.ru