"Барселона" определила альтернативу Гризманну

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнпауло дибалаювентус

"Барселона" определила альтернативу ГризманнуКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который ближайшим летом будет главной трансферной целью для клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае срыва переговоров по будущему переходу 27-летнего нападающего "матрасников", "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать лидера атак туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Напомним, "Атлетико" предложил Гризманну новый контракт на 20 миллионов евро в год. | soccernews.ru

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