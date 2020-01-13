"Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу

Теги барселоналуис суарескарлос велаэдинсон кавани пако алькасерлаутаро мартинестрансферы

"Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу

"Барселона" собирается подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна.

Травма Луиса Суареса, из-за которой он пропустит большую часть второй половины сезона, вынуждает "сине-гранатовых" искать варианты усиления атаки прямо сейчас.

По информации Goal.com, в шорт-лист каталонского клуба входят четыре нападающих - Лаутаро Мартинес ("Интер"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес"), Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Пако Алькасер ("Боруссия" Дортмунд).

Наибольшие шансы оказаться на "Камп Ноу" имеет мексиканец. Примечательно, что "Барса" уже интересовалась им год назад, но тогда выбрала Кевина-Принса Боатенга.

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