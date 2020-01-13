"Барселона" определила четырёх кандидатов на замену травмированному Суаресу

"Барселона" собирается подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна.

Травма Луиса Суареса, из-за которой он пропустит большую часть второй половины сезона, вынуждает "сине-гранатовых" искать варианты усиления атаки прямо сейчас.

По информации Goal.com, в шорт-лист каталонского клуба входят четыре нападающих - Лаутаро Мартинес ("Интер"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес"), Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Пако Алькасер ("Боруссия" Дортмунд).

Наибольшие шансы оказаться на "Камп Ноу" имеет мексиканец. Примечательно, что "Барса" уже интересовалась им год назад, но тогда выбрала Кевина-Принса Боатенга.

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