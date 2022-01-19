"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом
Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен
"Барселона" определилась с резервными вариантами на тот случай, если не удастся приобрести норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к сербскому нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу и шведскому форварду Александеру Исаку из "Реала Сосьедад".
В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел 24 матча, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 22-летнего Исака восемь забитых мячей и два голевых паса в 24 поединках.
Не пропустите: "Барселона" может подписать нападающего "Эльче". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ
-
38-летний Рибери может оказаться в Турции
-
"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом
-
"Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы"
-
"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января
-
"Бетис" одержал крупную победу в матче Ла Лиги. Он сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы
-
Гана вылетела с Кубка Африки
-
Врач ЦСКА сообщил о проблемах со здоровьем у новичка команды Медины
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"
-
"Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала"
-
"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии
-
Рангник объявил о примирении с Марсьялем
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии
-
"Химки" усилились сербским полузащитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20