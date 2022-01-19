"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

"Барселона" определилась с резервными вариантами на тот случай, если не удастся приобрести норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к сербскому нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу и шведскому форварду Александеру Исаку из "Реала Сосьедад".

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел 24 матча, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 22-летнего Исака восемь забитых мячей и два голевых паса в 24 поединках.

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